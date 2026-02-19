LIVE Alle 21 Jagiellonia-Fiorentina le ultime | Vanoli davanti punta su Harrison Piccoli e Fazzini
Alle 21, allo stadio Miejski di Bialystok, si gioca la partita tra Jagiellonia e Fiorentina, a causa del sorteggio dei playoff di Conference League. La squadra polacca punta su Harrison, Piccoli e Fazzini per cercare di sorprendere gli avversari italiani. La Fiorentina deve fare attenzione alla pressione avversaria e ai tentativi di rimonta. I tifosi assistono alla sfida, che può cambiare le sorti di entrambe le squadre per il ritorno di giovedì 26 febbraio. La partita si preannuncia intensa e combattuta.
(4-3-3): Lezzerini; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Fabbian, Mandragora, Ndour; Harrison, Piccoli, Fazzini. All. Vanoli. (4-2-3-1): Abramowicz; Wdowik, Pelmard, B. Vital, Wojtuszek; Mazurek, Romanczuk; Nahuel Leiva, Pozo, Imaz; Rallis. All. Siemieniec. A dirigere l'incontro sarà l'austriaco Sebastian Gishamer, con Roland Riedel e Santino Schreiner come assistenti e Walter Altmann come quarto uomo. Var e Avar saranno rispettivamente Manuel Schuettengruber e Josef Spurny. Il playoff d’andata di Conference League tra Jagiellonia e Fiorentina sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). 🔗 Leggi su Gazzetta.it
#Vanoli pensa ad un massiccio turnover Le idee di formazione per #JagielloniaFiorentina x.com
La probabile formazione della Fiorentina per la sfida di stasera contro lo Jagiellonia Vietato trascurare la Conference League, ma per i toscani l'obiettivo primario è quello di ottenere la salvezza in Serie A: da questo punto di vista, l'ultima vittoria in casa del facebook