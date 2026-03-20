Douglas Luiz riscattato dall’Aston Villa? Il centrocampista brasiliano sempre più al centro del progetto degli inglesi Le ultime

Il centrocampista brasiliano Douglas Luiz è ancora in campo con l’Aston Villa e le sue presenze costanti alimentano le voci di un possibile riscatto da parte del club inglese. La sua partecipazione regolare nelle partite dimostra l’importanza nel progetto sportivo della squadra. Le ultime notizie indicano che il club sta considerando di esercitare l’opzione di acquisto.

Douglas Luiz continua ad essere titolare con l’Aston Villa e questo lo avvicina al riscatto. Molto dipenderà dalle prossime partite. Il rendimento di Douglas Luiz sta vivendo una fase di straordinaria rigenerazione sotto la guida di Unai Emery. Dopo una parentesi opaca al Nottingham Forest nella prima metà di stagione, il centrocampista brasiliano sembra aver ritrovato lo smalto dei giorni migliori proprio lì dove si sente a casa: Birmingham. Il ritorno all’Aston Villa durante la sessione di mercato di gennaio ha rappresentato la svolta decisiva per la sua carriera, permettendogli di riprendersi quel ruolo di leadership tecnica che sembrava smarrito. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Douglas Luiz riscattato dall’Aston Villa? Il centrocampista brasiliano sempre più al centro del progetto degli inglesi. Le ultime Articoli correlati Douglas Luiz Aston Villa, com’è andato il ritorno del centrocampista brasiliano. Le statisticheOsimhen Juventus: dal legame con Del Piero all’ammirazione per i bianconeri, il grande colpo di mercato è possibile? La verità André Juventus, i... Douglas Luiz all’Aston Villa, niente Chelsea per il centrocampista brasiliano. Fissato il prezzo per il diritto di riscatto: le ultimedi Redazione JuventusNews24Douglas Luiz all’Aston Villa, il brasiliano riabbraccia Emery in prestito con diritto. DOUGLAS LUIZ TO ASTON VILLA, DISCUSSIONS ARE PROGRESSING FAVOURABLY| TRANSFER HUB Contenuti utili per approfondire Douglas Luiz Temi più discussi: Douglas Luiz verrà riscattato dall'Aston Villa? La Juventus ci crede e tifa per uno scenario! Le cifre; Douglas Luiz-Nico Gonzalez valgono... la Champions: tesoretto da 57 milioni, cosa può succedere; Juventus, l'Aston Villa riscatta Douglas Luiz? La Champions cambia gli scenari; Idea Dibu Martinez per la Juventus? Con l'Aston Villa c'è in ballo il riscatto di Douglas Luiz. Calciomercato Juventus: l’Aston Villa riscatta Douglas Luiz grazie ai ricavi Champions. Ecco come cambia il mercato dei bianconeri dopo l’addioVisualizzazioni: 0 Calciomercato Juventus: l’Aston Villa riscatta Douglas Luiz grazie ai ricavi Champions. Ecco come cambia il mercato dei bianconeri dopo l’addio Juventus, Douglas Luiz torna all’Asto ... calciostyle.it Juventus, l'Aston Villa riscatta Douglas Luiz? La Champions cambia gli scenariIl futuro di Douglas Luiz sarà ancora all'Aston Villa o rientrerà alla Juventus dopo il termine della stagione? msn.com L'Aston Villa ai quarti di Europa League: Douglas Luiz in campo 90 minuti, com'è andata la sua gara - facebook.com facebook #DouglasLuiz, l' #AstonVilla ha deciso Il riscatto dalla #Juve avverrà in questo caso x.com