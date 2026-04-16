L’Italia vuole costruire droni insieme all’Ucraina
A Roma, i leader di Italia e Ucraina hanno discusso della possibilità di collaborare nella produzione di droni, con l’intento di condividere competenze militari e fornire armi. La conversazione si è svolta tra il presidente ucraino e la premier italiana, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici dell’accordo. La questione è stata affrontata durante un incontro ufficiale, senza comunicare tempi o modalità precise della cooperazione.
Nella sua visita di mercoledì a Roma, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato di droni, tra le altre cose. Ne ha discusso con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ma soprattutto ne hanno discusso i suoi collaboratori insieme ai funzionari del ministero della Difesa italiano. Zelensky ha presentato quello che chiama Drone Deal, un accordo per condividere le competenze militari ucraine – che in quattro anni di guerra sono cresciute moltissimo – con le industrie della difesa dei paesi alleati in cambio di sistemi e armi che l’Ucraina non produce, come i missili Patriot. Negli ultimi quattro anni l’Ucraina è diventata uno dei...🔗 Leggi su Ilpost.it
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Così Donald Trump in un'intervista esclusiva al Corriere della Sera parlando di Giorgia Meloni. E, alla domanda se abbia parlato di questo con lei, replica: "No. Dice semplicemente che l’Italia non vuole essere coinvolta. Anche se l’Italia ottiene il suo petrolio d x.com