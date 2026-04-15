Italia e Ucraina | nuova alleanza tecnologica per produrre droni

Durante un incontro a Palazzo Chigi, la premier italiana e il leader ucraino hanno discusso di una nuova collaborazione strategica con l’obiettivo di avviare la produzione congiunta di droni. La discussione si è concentrata sulla creazione di una partnership tra i due paesi nel settore tecnologico, con l’intento di sviluppare e realizzare dispositivi aerei senza pilota attraverso un accordo condiviso. Nessuna informazione è stata rilasciata sui dettagli tecnici o sui tempi di realizzazione.

A Palazzo Chigi, la premier Meloni e il leader ucraino Zelensky hanno delineato una nuova traiettoria di cooperazione strategica che punta alla produzione congiunta di droni. L'incontro, avvenuto mercoledì 15 aprile 2026, ha ribadito il sostegno integrale dell'Italia a Kiev, spostando l'asse della collaborazione dall'assistenza umanitaria alla difesa tecnologica avanzata. Dalla gestione delle emergenze alla tecnologia bellica: l'evoluzione del supporto italiano Il rapporto tra Roma e Kiev sta at .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Italia e Ucraina: nuova alleanza tecnologica per produrre droni Notizie correlate Lega Basket Serie A rinnova l'alleanza con TeamKeys per l'innovazione tecnologicaUn accordo strategico unisce la lega basket serie a e TeamKeys, piattaforma specializzata in scouting e analytics delle prestazioni, con l’obiettivo... Nuova ondata di attacchi russi in Ucraina, lanciati 390 droni e 34 missili – Il video(Agenzia Vista) Ucraina, 24 marzo 2026 Una nuova ondata di attacchi russi ha colpito nella notte 11 regioni dell'Ucraina, causando almeno quattro... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ungheria, Magyar promette di sbloccare i fondi Ue e parla dell'Italia; Dall’Ucraina al Club Italia: la storia di Mariia Solovei; Nuovo record di vendita di armi italiane: nel 2025 ben 9,1 miliardi di autorizzazioni all’export; Ottimo esordio delle Azzurrine nel Round 2, Ucraina ko con le reti Venturelli e Ferraresi. Matteucci: Bravissime. Ucraina, Meloni a Zelensky: Italia a fianco di Kiev. Occidente diviso regalo a Mosca. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, visita di Zelensky oggi a Roma: incontra Meloni e Mattarella. LIVE ... tg24.sky.it Meloni riceve Zelensky e rinnova il sostegno dell'Italia all'UcrainaIl presidente ucraino a Palazzo Chigi per incontrare la premier italiana. Sostenere l'Ucraina non è solo un dovere morale ma una scelta strategica, dice la presidente del Consiglio ... ilfoglio.it Il flop dell’Italia non cambia il presente di Bonucci: resta azzurro, ma in futuro…Decisione giusta Il presente di Leonardo Bonucci è ancora azzurro, il futuro chissà. Intanto, in attesa della scadenza del suo contratto, l’ex difensore continua a lavorare per l facebook Fossile, rinnovabile oppure anche niente. L'Italia dell'energia ferma al palo da anni x.com