In occasione del 53° anniversario del rogo di Primavalle, l’Italia ricorda i fratelli Mattei, vittime di un incendio che si verificò in quella zona. La premier ha definito l’evento come una delle pagine più nere degli anni di piombo. Il fatto si verificò in un periodo segnato da tensioni politiche e violenze, con le autorità che ricordano le circostanze di quella tragedia.

A 53 anni dal rogo di Primavalle in cui morirono Virgilio e Stefano le istituzioni si ritrovano insieme per ricordare. Sui social il pensiero della premier «Dieci e ventidue anni. Avevano queste età Stefano e Virgilio Mattei il 16 aprile 1973, quando rimasero uccisi, bruciati vivi di notte nella loro casa, stretti in un abbraccio mentre cercavano di salvarsi. Due vite innocenti spezzate in modo atroce senza alcuna ragione, se non l’odio politico e ideologico di chi appiccò quel rogo: tre militanti di Potere Operaio che volevano intimidire Mario Mattei, padre di Stefano e Virgilio, ‘colpevole’ solo del suo impegno politico. Una tragedia che segna una delle pagine più buie degli anni di piombo e che ci mostra dove può arrivare la violenza quando sostituisce il confronto», le parole del premier.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’Italia ricorda i Fratelli Mattei. Meloni: “Una delle pagine più buie degli anni di piombo”

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