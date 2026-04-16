Alle quattro del pomeriggio, sotto la pioggia battente, il presidente ucraino ha fatto il suo ingresso a Palazzo Chigi per un incontro ufficiale. La visita si svolge nel quadro del sostegno italiano all’Ucraina, con l’obiettivo di discutere la collaborazione sulla produzione di droni antimissile. L’Italia si schiera con Kiev, mentre nel frattempo si registra una divisione tra gli alleati occidentali riguardo alle consegne e alle strategie per il conflitto in corso.

E poi, non bastasse tutto il resto, c'è anche l'Ucraina. Infatti eccolo alle quattro di pomeriggio Volodymyr Zelensky che sotto il diluvio entra a Palazzo Chigi per un incontro "tra fratelli" e per proporre la costruzione in comune di droni antimissile. Giorgia lo abbraccia e lo rassicura. "In questi quattro anni la posizione dell'Italia e della Ue è stata sempre la stessa, a fianco di Kiev, del suo popolo e delle sue istituzioni". E non si tratta "solo di un dovere morale", ma di "una scelta strategica perché è in gioco la sicurezza europea". Il Golfo? Quanto accade laggiù, spiega, non ci distrae, anzi è tutto legato, pure la trattativa con il Cremlino.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'Italia è con Kiev. "Al vostro fianco: Occidente diviso regalo a Mosca"

Notizie correlate

Meloni riceve Zelensky: “Sempre al fianco di Kiev, un Occidente diviso sarebbe un regalo a Mosca”Roma, 15 aprile 2026 – La premier Giorgia Meloni torna a parlare di politica estera.

Meloni vede Zelensky: «Occidente diviso un regalo a Mosca, accordo con Kiev sui droni»“In questi 4 anni la posizione dell’Europa e dell’Italia è stata sempre la stessa al fianco di Kiev, del suo popolo e delle sue istituzioni.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Meloni vede Zelensky: Occidente diviso un regalo a Mosca, accordo con Kiev sui droni; Meloni riceve Zelensky: Sostegno a Kiev è necessità strategica per la sicurezza dell’Ue; Meloni riceve Zelensky: sempre a fianco di Kiev, in gioco sicurezza Ue; Meloni a Zelensky: Italia con Kiev. Sanzioni alla Russia e cooperazione su difesa e droni.

Meloni a Zelensky: Italia con Kiev. Sanzioni alla Russia e cooperazione su difesa e droniDopo l'incontro con la premier, Zelensky ha incontrato Mattarella che gli ha ribadito che l'Italia sarà sempre al fianco dell'Ucraina ... tg.la7.it

Zelensky dalla premier e da Mattarella, Meloni: «L’Italia con Kiev, non si può dividere l'Occidente»Per il secondo giorno di fila Donald Trump attacca Giorgia Meloni. «È stata negativa», il nuovo affondo, sempre legato alla postura italiana sulla guerra in ... gds.it

Un coltello Opinel da 12 centimetri di lama trovato nelle tasche del 22enne di Giubiasco che ora dovrà rispondere di fronte al giudice LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2026/04/quando-vengo-in-italia-mi-porto-la-lama-giovane-svizzero-denunciato-a-lave - facebook.com facebook

Malagò: "Allegri prossimo CT dell'Italia Qualsiasi cosa dicessi verrebbe strumentalizzata" x.com