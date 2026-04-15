Meloni riceve Zelensky | Sempre al fianco di Kiev un Occidente diviso sarebbe un regalo a Mosca

Roma, 15 aprile 2026 – La premier italiana ha incontrato il presidente ucraino in un vertice ufficiale. Durante l’incontro, si è sottolineata la volontà di sostenere Kiev in modo continuo e deciso. La leader ha ribadito l’impegno dell’Italia a essere al fianco dell’Ucraina e ha espresso preoccupazione per le divisioni tra i paesi occidentali, ritenendo che una posizione unitaria possa influire sulla situazione nel conflitto.

Roma, 15 aprile 2026 – La premier Giorgia Meloni torna a parlare di politica estera. Ma questa volta non guardando al conflitto che infiamma il Medio Oriente e fa temere uno shock energetico al nostro Paese, ma rivolgendo le sue attenzioni alla guerra in Ucraina ricevendo il presidente Volodymyr Zelensky a Palazzo Chigi. "In questi 4 anni la posizione dell'Europa e dell'Italia è stata sempre la stessa al fianco di Kiev, del suo popolo e delle sue istituzioni. Non è solo un dovere morale ma una necessità strategica" perché "è in gioco anche la sicurezza dell'Europa", dice la presidente del Consiglio nelle dichiarazioni congiunte al termine del nono bilaterale con il leader ucraino.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meloni riceve Zelensky: “Sempre al fianco di Kiev, un Occidente diviso sarebbe un regalo a Mosca” Zelensky in Italia per incontri con Papa Leone XIV e Giorgia Meloni Notizie correlate Zelensky in Italia, Meloni: “L’Occidente diviso sarebbe un regalo a Mosca”Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato ricevuto a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni. Zelensky a Roma: Meloni avverte, “un Occidente diviso favorirebbe Mosca”ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incontro a Palazzo Chigi tra Italia e Ucraina Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato accolto a Palazzo Chigi... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Meloni mercoledì 15 aprile riceve Zelensky a Roma; Padiglione russo alla Biennale, l’imbarazzo di Palazzo Chigi. E mercoledì Meloni vede Zelensky; Descalzi vuole riaprire al gas russo mentre Meloni si prepara a incontrare Zelensky; Meloni mercoledì 15 aprile riceve Zelensky a Roma. Meloni riceve Zelensky: Sempre al fianco di Kiev, un Occidente diviso sarebbe un regalo a MoscaNono bilaterale tra la premier e il presidente ucraino. L’Italia continuerà a fare la sua parte. Siamo interessati a sviluppare una produzione congiunta in materia di droni ... quotidiano.net Meloni riceve Zelensky: Nostro sostegno continua. In gioco c'è la sicurezza di tutta l'EuropaLa presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha accolto a Palazzo Chigi il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. Dopo il bilaterale sono previste dichiarazioni congiunte. In agenda per Zelensky ... lastampa.it Meloni riceve a Palazzo Chigi il Presidente ucraino Zelensky ift.tt/cfbHURA x.com Meloni riceve Zelensky a Roma: "Italia sempre al fianco dell'Ucraina" facebook