Lionel Messi ha annunciato l’acquisto dell’UE Cornella, club spagnolo che milita in una divisione inferiore, situato alle porte di Barcellona. La notizia è stata confermata e riportata da fonti specializzate nel settore calcistico. L’accordo riguarda la proprietà del club, che ora passa nelle mani dell’ex calciatore. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora dettagliato i termini dell’acquisto o le future intenzioni di Messi riguardo alla gestione della squadra.

2026-04-16 18:05:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Lionel Messi ha fatto un altro passo verso la proprietà del calcio acquistando l’UE Cornella, secondo il club spagnolo della serie inferiore. La squadra catalana ha rilasciato questo pomeriggio una dichiarazione in cui afferma che Messi è ora il principale stakeholder della squadra con sede a Baix Lobregat, appena fuori Barcellona. Si legge: “L’UE Cornellà comunica che il calciatore argentino e otto volte Pallone d’Oro Leo Messi ha formalizzato l’acquisizione del club, diventando il nuovo proprietario dell’istituzione del Baix Llobregat.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Lionel Messi acquista un club spagnolo situato alle porte di Barcellona

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