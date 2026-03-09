Xavi afferma che Lionel Messi aveva accettato di tornare al Barcellona nel 2023 solo che Joan Laporta ha bloccato l’accordo

Xavi ha dichiarato che Lionel Messi aveva già dato il suo assenso per tornare al Barcellona nel 2023, ma l’accordo non si è concretizzato perché Joan Laporta ha deciso di opporsi. La notizia ha generato reazioni sui social media, dove si discute delle dinamiche interne al club e delle decisioni prese dalla dirigenza. Nessun commento ufficiale è stato rilasciato da altre fonti in merito.

2026-03-09 12:42:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: L’ex allenatore del Barcellona Xavi afferma che Lionel Messi aveva accettato di tornare al Camp Nou nel 2023, ma la mossa è stata bloccata dal presidente Joan Laporta. Messi aveva appena vinto la Coppa del Mondo con l’Argentina e stava esplorando le sue opzioni con il suo contratto con il Paris Saint-Germain in scadenza quell’estate. Poi il boss del Barça Xavi ha parlato con il suo ex compagno di squadra ed è stato raggiunto un accordo verbale per Messi per tornare nel club per il quale aveva segnato un record di 672 gol prima di partire nel 2021 con i giganti catalani finanziariamente colpiti incapaci di trattenerlo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

