Teatro San Carlo a Napoli perquisizioni e sequestri della Finanza Indagine per truffa falso e peculato | Lissner e Spedaliere sotto accusa

Nella giornata di oggi, le autorità hanno eseguito perquisizioni e sequestri presso il teatro San Carlo di Napoli. L’azione fa parte di un’indagine che coinvolge la Fondazione responsabile della gestione della struttura, con ipotesi di reati come peculato, falso e truffa. Due persone sono state poste sotto accusa, mentre le verifiche continuano per chiarire eventuali irregolarità nelle gestione dei fondi.

Fondazione San Carlo, la Guardia di finanza ha effettuato perquisizioni nel corso di una inchiesta in cui si ipotizza a vario titolo le accuse di peculato, falso e truffa. Due i filoni al vaglio degli inquirenti: l’assegnazione di contratti di docenze e di masterclass ad artisti già sotto contratto per conto del San Carlo; la gestione delle Officine San Carlo a Vigliena, per attività e spettacoli aperti al pubblico, anche se non consentiti dal regolamento (almeno secondo la ricostruzione della Procura). Inchiesta condotta dal pm Serio, sotto il coordinamento dell’aggiunto Loreto, sono undici gli indagati.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Teatro San Carlo a Napoli, perquisizioni e sequestri della Finanza. Indagine per truffa, falso e peculato: Lissner e Spedaliere sotto accusa Notizie correlate Amazon, perquisizioni della Guardia di finanza per nuova indagine su evasione fiscaleLa Guardia di Finanza ha effettuato perquisizioni nella sede italiana di Amazon nell’ambito di una nuova indagine per una presunta evasione fiscale... Leggi anche: Accusa, riciclaggio: 68 indagati, sequestri anche in Puglia. Truffa informatica da un milione e mezzo di euro Guardia di finanza Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Napoli, Teatro San Carlo – La bohème; Teatro San Carlo, successo per il progetto Niente Panico!; Napoli, La bohème al San Carlo dall'8 aprile; La Bohème al Teatro San Carlo di Napoli 2026: date, cast e biglietti. Napoli, 200 partecipanti per Niente Panico! del Teatro San Carlo: la presentazione il 15 e il 17 aprileDuecento i partecipanti a Niente Panico!, il progetto promosso dalla fondazione Teatro di San Carlo e sostenuto dalla Città Metropolitana di Napoli, che si inserisce ... ilmattino.it Il teatro ritrovato torna a Casalborgone con Teresa e il cucito sentimentaleLa rassegna Il teatro ritrovato prosegue sabato 18 aprile 2026 con lo spettacolo di Casa degli Alfieri e un laboratorio condotto da Barbara Mugnai ... giornalelavoce.it “‘A morte ’o ssaje ched’è… è una livella”. Il 15 aprile del 1967 ci lasciava Totò, il principe della risata. Lo ricordiamo in questo scatto dell’Archivio fotografico Riccardo Carbone al Teatro San Carlo (1966) con la compagna Franca Faldini. #teatrosancarlo #Tot facebook