Impianto rifiuti a Mili il Comitato rilancia la protesta | esposto integrato e richiesta di sequestro

Il Comitato “Amo il mio Paese” ha presentato un esposto integrato e ha richiesto il sequestro dell’impianto per il trattamento della frazione umida dei rifiuti previsto nella zona di Mili. La mobilitazione contro la realizzazione dell’impianto continua, con la partecipazione attiva del Comitato che manifesta opposizione attraverso azioni legali e proteste pubbliche. La questione riguarda le decisioni prese in merito a un progetto di gestione dei rifiuti.

Prosegue la mobilitazione del Comitato “Amo il mio Paese” contro la realizzazione dell’impianto per il trattamento della frazione umida dei rifiuti previsto a Mili. Con un nuovo comunicato, il gruppo torna ad attaccare l’iter amministrativo portato avanti dalla Srr Messina Area Metropolitana. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Impianto rifiuti a Mili, nuova richiesta di rivalutazione del progettoSul nuovo impianto per l'umido in programma a Mili Moleti la consigliera Giulia Restuccia sollecita una rivalutazione complessiva del progetto. L'impianto rifiuti previsto a Mili, la Lega non demorde: "Va fermato"Non arretra di un millimetro il senatore leghista Nino Germanà nella sua battaglia contro l'impianto di rifiuti previsto a Mili. Temi più discussi: Impianto rifiuti a Mili, Scurria si oppone: Una bomba ecologica, chiederò un incontro alla Regione; Scurria: No all’impianto rifiuti a Mili Marina, si faccia a Santa Teresa di Riva; Messina, l'impianto rifiuti di Mili tema di scontro elettorale; SCURRIA: NO ALL’IMPIANTO RIFIUTI A MILI MARINA TRA LE ABITAZIONI, SI FACCIA A SANTA TERESA DI RIVA. INCONTREREMO ASSESSORE REGIONALE. Messina, impianto rifiuti a Mili: il comitato Amo il mio paese rilancia la protesta e si appella alla Procura di PalermoAl centro della disputa, il progetto portato avanti dalla Srr Messina Area Metropolitana, che ha recentemente mosso nuovi passi amministrativi presso l'assessorato regionale al Territorio e all'Ambien ... messina.gazzettadelsud.it Impianto Mili, il Comitato Amo il mio paese fa le barricateLa Società Srr Messina Area Metropolitana continua imperterrita nella procedura per la realizzazione dell’impianto di trattamento della frazione umida dei rifiuti a Mili, nel comune di Messina, e lo ... messinaoggi.it Porto Sant'Elpidio, impianto rifiuti di Eco-Elpidiense: approvata la variante urbanistica - facebook.com facebook Incendio all’impianto smaltimento rifiuti delle Strillaie, interrogazione di Fratelli d’Italia. La risposta dell’assessore Barontini in Commissione Ambiente x.com