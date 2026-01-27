L' impianto rifiuti previsto a Mili la Lega non demorde | Va fermato

L'articolo analizza la posizione del senatore Nino Germanà contro la proposta di un impianto di rifiuti a Mili. La sua opposizione si inserisce in un contesto di discussione locale e politica, evidenziando le diverse opinioni sull'argomento. La vicenda rappresenta un esempio di come le decisioni sui progetti ambientali possano generare tensioni tra le parti coinvolte.

Non arretra di un millimetro il senatore leghista Nino Germanà nella sua battaglia contro l'impianto di rifiuti previsto a Mili. La scorsa settimana il no del Tar al ricorso presentato dal Comitato “Amo il Mio Paese”, ma adesso la Lega non intende deporre le armi perchè a rischio ci sarebbe la.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Approfondimenti su Mili impianeto

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Mili impianeto

