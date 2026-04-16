Lilt rientra l’emergenza | Serravezza sospende lo sciopero della fame per l’Ilma

Una giornata di tensione si è conclusa con la sospensione dello sciopero della fame da parte di un rappresentante della Lilt di Lecce, che aveva iniziato il digiuno per chiedere interventi sull’Ilma. La decisione è arrivata dopo che il Comune di Serravezza ha annunciato di aver sospeso l’emergenza e di aver fermato le operazioni di intervento. La notizia ha portato un sospiro di sollievo tra i volontari e il personale sanitario della regione.

CASARANO – Una giornata di alta tensione si è conclusa con un sospiro di sollievo per la sanità salentina e per i volontari della Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) di Lecce. Giuseppe Serravezza, oncologo e anima del progetto del centro Ilma, ha accolto l’appello del consiglio.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Centro Ilma, protocollo con la Regione in ritardo. Sciopero della fame di SerravezzaGALLIPOLI – Un’azione forte, per chiudere finalmente il cerchio, dopo gli ultimi cinque anni di richieste e attese, per accreditare il nuovo centro... Famiglia nel bosco, uno dei tre bimbi ha iniziato lo sciopero della fameIl caso della famiglia Trevaillon Birmingham, nota alle cronache come la famiglia nel bosco, si arricchisce di un nuovo, drammatico capitolo che vede... Contenuti di approfondimento Si parla di: Sindrome del bambino scosso: incontro di sensibilizzazione su una forma di maltrattamento infantile grave ma prevenibile; Aeroporto di Brindisi, rientra l’emergenza. Per ora….