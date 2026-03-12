famiglia nel bosco uno dei tre bimbi ha iniziato lo sciopero della fame

Una famiglia conosciuta come quella nel bosco è al centro delle cronache per un nuovo episodio che coinvolge i tre figli minori. Uno dei bambini ha iniziato uno sciopero della fame, attirando l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità. La situazione si sviluppa in un contesto di attenzione mediatica crescente, con i media che seguono da vicino gli sviluppi di questa vicenda.

Il caso della famiglia Trevaillon Birmingham, nota alle cronache come la famiglia nel bosco, si arricchisce di un nuovo, drammatico capitolo che vede come protagonisti i tre figli minori della coppia. La vicenda, che ha avuto origine da un provvedimento del Tribunale per i Minorenni de L'Aquila, sta assumendo contorni sempre più tesi, sfociando in proteste eclatanti e misure di sicurezza eccezionali. Nelle ultime ore, la situazione è precipitata a causa della decisione di uno dei due gemelli di iniziare uno sciopero della fame. Il bambino ha dichiarato apertamente di non voler assumere cibo fino a quando non gli sarà permesso di ricongiungersi con la madre, Catherine Birmingham, attualmente allontanata dalla struttura di Vasto dove i piccoli sono ospitati dallo scorso novembre.

