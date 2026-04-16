Liliana Resinovich martedì i nuovi funerali Il fratello | Vogliamo esequie private Visintin? Spero non venga
Martedì prossimo si svolgeranno i nuovi funerali di Liliana Resinovich, la donna scomparsa il 14 dicembre 2021 e rinvenuta senza vita a Trieste il 5 gennaio dell’anno successivo. Il fratello ha dichiarato di voler organizzare un rito riservato e privato, aggiungendo di sperare che Visintin non partecipi alla cerimonia. La data e le modalità dell’evento sono state comunicate ufficialmente.
Si terranno martedì prossimo i nuovi funerali di Liliana Resinovich, scomparsa il 14 dicembre 2021 e trovata morta a Trieste il 5 gennaio 2022. I resti erano stati riesumati per nuovi accertamenti nel 2024.🔗 Leggi su Fanpage.it
Liliana Resinovich, la lettera fantasma e la mossa che potrà aiutare Sebastiano
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