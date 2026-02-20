Trieste saluta Claudio Sterpin | folla ai funerali il fratello di Liliana Resinovich su Visintin assente | ‘Ha fatto bene’

Claudio Sterpin è morto, e il suo funerale ha attirato oltre 500 persone a Trieste. La folla si è radunata per rendergli omaggio, sia alla camera ardente che al cimitero di Sant’Anna. Sterpin, fratello di Liliana Resinovich, è stato ricordato con affetto dai suoi cari e dai cittadini della città. La presenza massiccia testimonia quanto il suo ruolo abbia segnato la comunità locale. Ignoto ancora il motivo preciso della scomparsa di Sterpin, ma il suo ricordo resta vivo.

Chi era Claudio Sterpin e perché il suo nome è legato al caso Resinovich?. Almeno 500 persone questa mattina hanno reso omaggio a Claudio Sterpin, prima alla camera ardente e poi al funerale al cimitero di Sant’Anna, a Trieste. Una folla composta e silenziosa, fatta di amici, conoscenti e tanti volti del mondo dell’atletica triestina, dove Sterpin era conosciuto da decenni per la sua lunga carriera da maratoneta. Ad accompagnare il feretro anche un picchetto dell’associazione bersaglieri, di cui faceva parte. Accanto alla bara, una sua foto con il cappello da bersagliere e le due figlie. Negli ultimi anni il suo nome era balzato alla ribalta nazionale per il legame con Liliana Resinovich, la donna scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata morta tre settimane dopo nel boschetto dell’ex ospedale psichiatrico di Trieste.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

