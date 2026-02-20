Folla ai funerali Claudio Sterpin presente anche il fratello di Liliana Resinovich | Era una brava persona

Claudio Sterpin è morto, e la sua scomparsa ha attirato molte persone ai funerali di questa mattina. Tra i presenti anche il fratello di Liliana Resinovich, scomparsa nel 2021 e trovata morta a gennaio 2022, che ha ricordato Sterpin come una persona gentile. La cerimonia si è svolta in un clima di commozione, con molte persone che hanno voluto dare l'ultimo saluto a Sterpin. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra amici e conoscenti.

Si sono tenuti in mattinata i funerali di Claudio Sterpin, amico di Liliana Resinovich scomparsa nel 2021 a Trieste e trovata morta nel gennaio 2022. Presente alle esequie il fratello della 63enne, Sergio Resinovich. Non si è invece presentato il marito della donna, Sebastiano Visintin, indagato per l'omicidio.