Claudio Sterpin si è portato nella tomba tanti segreti Sarò ai suoi funerali ma non ci andrò da solo | caso Liliana Resinovich parla Sebastiano Visintin

Claudio Sterpin è morto, portando con sé molti segreti irrisolti. Sebastiano Visintin ha annunciato che parteciperà ai funerali, ma non sarà da solo. L’evento si terrà venerdì e Visintin ha spiegato che sarà accompagnato da qualcuno di importante. La sua presenza vuole essere un gesto di rispetto e solidarietà in un momento difficile. La morte di Sterpin ha lasciato molte domande senza risposta. La cerimonia si terrà nella chiesa di San Giovanni alle ore 10.

“ Venerdì sarò ai funerali di Claudio ma non ci andrò da solo”. È la dichiarazione di Sebastiano Visintin durante il programma “Dentro la notizia “, condotto da Gianluigi Nuzzi su Canale 5. Secondo quanto riporta l’ Ansa, la dichiarazione dell’86enne si riferisce alle esequie di Claudio Sterpin, l’amico di sua moglie Liliana Resinovich, morto lo scorso 14 febbraio. La donna, scomparsa nel dicembre del 2021, è stata ritrovata senza vita in un bosco di Trieste il 5 gennaio 2022. I due uomini non hanno avuto rapporti sereni. Sterpin, 86 anni, sosteneva che Liliana volesse lasciare il marito Sebastiano per iniziare una nuova vita con lui. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

