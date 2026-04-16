Lidl richiamato un lotto di salmone affumicato Deluxe per rischio Listeria | i dati per riconoscerlo e cosa fare

Il Ministero della Salute ha annunciato il richiamo di un lotto di salmone affumicato norvegese con pistacchio, prodotto con il marchio Deluxe e distribuito da una catena di supermercati. Il richiamo riguarda un lotto specifico e si è reso necessario a causa della presenza di rischio Listeria. Sono stati forniti dettagli su come riconoscere il prodotto e le precauzioni da adottare.

Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso di richiamo per un lotto specifico di salmone affumicato norvegese con pistacchio a marchio Deluxe, commercializzato da Lidl. Il provvedimento si è reso necessario in via precauzionale a causa della possibile presenza di Listeria monocytogenes. È importante sottolineare che il richiamo non riguarda tutta la produzione a marchio Deluxe o il salmone venduto da Lidl in generale, ma esclusivamente il lotto indicato dal produttore. L’allerta è circoscritta e finalizzata alla tutela del consumatore, evitando allarmismi su altri prodotti della catena. Il lotto interessato. Per capire se la confezione acquistata è quella oggetto del richiamo, è necessario controllare i seguenti dati riportati sulla busta: Prodotto: Salmone affumicato norvegese con pistacchio Deluxe Lidl.🔗 Leggi su Open.online

Notizie correlate

Salmone affumicato richiamato per rischio Listeria, il lotto interessatoIl Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di sicurezza alimentare relativo al salmone affumicato norvegese con pistacchio a marchio Deluxe,...

Leggi anche: Richiamo di salmone affumicato dai supermercati Lidl per possibile presenza di Listeria, coinvolto un lotto

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Rischio E. coli, tagliata di scottona richiamata da Coop e Lidl; Richiamo della tagliata di scottona dai supermercati Lidl e Coop per possibile Escherichia Coli: i lotti; Allerta E. coli STEC: richiamata tagliata di scottona da Lidl e Coop. Ritirate uova di Pasqua; Salmone ritirato dai supermercati: può essere pericoloso per la salute – I prodotti coinvolti.

Salmone Lidl ritirato per Listeria: non mangiarlo se hai questo numero di lotto in casaIl Ministero della Salute ha disposto il richiamo del salmone affumicato Deluxe Lidl per Listeria. Qual è il lotto e cosa fare subito. blogsicilia.it

Lidl ha richiamato questo salmone affumicato che potrebbe contenere Listeria: il lotto a cui fare attenzioneNuova allerta alimentare Lidl che ha richiamato un lotto di salmone affumicato norvegese con pistacchio a marchio Deluxe per Listeria ... greenme.it

Se a qualcuno interessa in Filiale LiDL di Poggibonsi (SI) stamani alle 9 ce ne stava ancora 2. Foto presa da google - facebook.com facebook