Salmone affumicato richiamato per rischio Listeria il lotto interessato

Il Ministero della Salute ha emesso un avviso di richiamo per un lotto di salmone affumicato norvegese con pistacchio, prodotto e distribuito da Lidl. Il richiamo riguarda un prodotto specifico e si è reso necessario a causa di un potenziale rischio di presenza di Listeria. La comunicazione invita i consumatori a verificare il lotto e a non consumare il prodotto se corrisponde a quello interessato.

Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di sicurezza alimentare relativo al salmone affumicato norvegese con pistacchio a marchio Deluxe, venduto da Lidl. Il prodotto è stato richiamato in via precauzionale per la possibile presenza di Listeria monocytogenes, un batterio potenzialmente pericoloso per la salute umana. Il provvedimento, disposto lunedì 14 aprile 2026 direttamente dal produttore, è già operativo: le confezioni interessate sono state rimosse dai banchi frigo di tutti i punti vendita della catena. Tuttavia, chi avesse già acquistato il prodotto è invitato a non consumarlo e a restituirlo al negozio. I dati del prodotto interessato.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Salmone affumicato richiamato per rischio Listeria, il lotto interessato Notizie correlate Richiamato provolone Consilia per possibile presenza di Listeria: il lotto interessatoIl marchio Consilia ha richiamato un lotto di provolone leggermente piccante senza lattosio per possibile presenza di Listeria monocytogenes. Lidl richiama salmone affumicato per rischio Listeria: l’avviso del Ministero della SaluteIl richiamo dai supermercati del salmone affumicato è stato disposto dalla stesso produttore a causa di una possibile presenza di Listeria... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Lidl, richiamato salmone affumicato con pistacchio: rischio Listeria; Lidl richiama salmone affumicato per rischio Listeria: l’avviso del Ministero della Salute; Salmone ritirato dai supermercati: può essere pericoloso per la salute – I prodotti coinvolti; Richiamo di salmone affumicato dai supermercati Lidl per possibile presenza di Listeria, coinvolto un lotto. Lidl richiama salmone affumicato per rischio Listeria: l’avviso del Ministero della SaluteIl richiamo dai supermercati del salmone affumicato è stato disposto dalla stesso produttore a causa di una possibile presenza di Listeria Monocytogenes ... fanpage.it Lidl, richiamato salmone affumicato con pistacchio: rischio ListeriaRichiamato un lotto di salmone affumicato norvegese con pistacchio Deluxe Lidl per la possibile presenza di Listeria monocytogenes ... ilfattoalimentare.it Richiamo alimentare per salmone affumicato rischio microbiologico segnalato: La catena Lidl ha disposto il ritiro precauzionale di un lotto di salmone affumicato venduto nei propri punti vendita, a seguito di un potenziale rischio microbiologico per i consumato - facebook.com facebook