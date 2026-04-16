Festa in spiaggia con 700 persone ma mancano le autorizzazioni | sequestrato un lido a Licola

Durante un evento in spiaggia a Licola, circa 700 persone hanno partecipato a un dj set organizzato senza le autorizzazioni necessarie. Le forze dell'ordine hanno effettuato un intervento congiunto di carabinieri e polizia, e lo stabilimento balneare coinvolto è stato sequestrato. L’evento si è svolto sul lungomare di Pozzuoli e non risultano autorizzazioni rilasciate per questa iniziativa.

Blitz di carabinieri e polizia in uno stabilimento balneare a Licola, versante Pozzuoli: in spiaggia era stato organizzato un dj set senza autorizzazioni. Il lido è stato sequestrato, mentre il titolare è stato denunciato.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Dj set abusivo organizzato su noto lido di Licola: struttura sequestrata, 700 persone presentiL’operazione è stata condotta dai Carabinieri della stazione di Licola insieme agli agenti del commissariato di Pozzuoli. Leggi anche: POZZUOLI, Licola: dj set senza autorizzazione, lido sequestrato da Carabinieri e Polizia Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Feste in spiaggia, cinque deroghe. Balli nei circoli sotto le 200 persone; Pasquetta, a Bari splende il sole: festa in spiaggia e al parco. Il maltempo è solo un ricordo - VIDEO; Ordinanza su taglio feste in spiaggia: Rischiamo di perdere i giovani; Follia in spiaggia a Verbania: olio motore nel drink di un sedicenne. I 30 anni di Kendall Jenner: festa in spiaggia con vino da 3mila euro e torta alla tequilaKendall Jenner ha compiuto 30 anni ieri e ha festeggiato con un maxi party in spiaggia. Vino da 3mila euro, torta alla tequila e look griffato: ecco tutti i dettagli della serata. Leggi tutte le ... fanpage.it Taglio delle feste in spiaggia a Forte dei Marmi, protesta davanti al sindaco MurziForte dei Marmi, 24 agosto 2025 – Drastico taglio alle feste in spiaggia a Forte dei Marmi, e stamani va in scena la protesta. Il sindaco Bruno Murzi, con una serie di ordinanze ha ridotto le serate ... lanazione.it Nei campus del Guangxi, la festa del "3 marzo" viene celebrata con vivaci decorazioni etniche Il 13 aprile, la scuola primaria Jiangchuan di Guyi, nella contea autonoma Dong di Sanjiang, nella Regione Autonoma del Guangxi Zhuang, ha ospitato attività didat - facebook.com facebook #Terni, #festa in casa #Gasparini: il dottor Arnolfo taglia il #traguardo dei 100 anni x.com