Festa in spiaggia con 700 persone ma mancano le autorizzazioni | sequestrato un lido a Licola

Da fanpage.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un evento in spiaggia a Licola, circa 700 persone hanno partecipato a un dj set organizzato senza le autorizzazioni necessarie. Le forze dell'ordine hanno effettuato un intervento congiunto di carabinieri e polizia, e lo stabilimento balneare coinvolto è stato sequestrato. L’evento si è svolto sul lungomare di Pozzuoli e non risultano autorizzazioni rilasciate per questa iniziativa.

Blitz di carabinieri e polizia in uno stabilimento balneare a Licola, versante Pozzuoli: in spiaggia era stato organizzato un dj set senza autorizzazioni. Il lido è stato sequestrato, mentre il titolare è stato denunciato.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Dj set abusivo organizzato su noto lido di Licola: struttura sequestrata, 700 persone presentiL’operazione è stata condotta dai Carabinieri della stazione di Licola insieme agli agenti del commissariato di Pozzuoli.

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