Incidente stradale a Licodia Eubea chiusa al traffico la statale Di Chiaramonte

Lo rende noto l'Anas, sottolineando in una nota che il transito è al momento interdetto per consentire le operazioni di recupero del mezzo pesante coinvolto nel sinistro A causa di un incidente stradale è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 514 "Di Chiaramonte" al km 19,550, all'altezza di Licodia Eubea. Lo rende noto l'Anas, sottolineando in una nota che il transito è al momento interdetto per consentire le operazioni di recupero del mezzo pesante coinvolto nel sinistro. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine. CataniaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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