L’ICE ha arrestato una vedova francese 86enne

Un'ottantaseienne francese è stata arrestata dall'ICE negli Stati Uniti. La donna era partita dalla Francia per sposarsi con un uomo che aveva incontrato negli anni Cinquanta. Le autorità statunitensi hanno eseguito il fermo senza ulteriori dettagli sulle accuse o sul motivo dell’arresto. La donna si trovava negli Stati Uniti da diverso tempo e l'arresto è avvenuto in un momento non specificato.

Era andata negli Stati Uniti per sposare un uomo che aveva conosciuto negli anni Cinquanta: la Francia sta facendo pressioni per farla liberare Il governo francese sta facendo pressioni sul dipartimento della Difesa degli Stati Uniti affinché liberi Marie-Thérèse Helene Ross, una donna francese di 86 anni arrestata dall’ICE, la contestata agenzia federale statunitense che si occupa del controllo dell’immigrazione. L’anno scorso Ross si era trasferita in Alabama, dove aveva sposato William Ross, un ex capitano dell’esercito statunitense, morto a gennaio. Il primo aprile la donna è stata arrestata a casa sua, ad Anniston, per aver superato il periodo di tempo concesso dal suo visto.🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - L’ICE ha arrestato una vedova francese 86enne Notizie correlate Una 86enne francese ritrova l’amore giovanile negli Usa: dopo la morte dell’uomo viene arrestata dall’IceUn’86enne francese voleva ricongiungersi a un vecchio amore di gioventù ma due sfortunate “congiunzioni” hanno portato la donna a venire ammanettata... 86enne francese arrestata dall’Ice: era negli usa per sposare l’amore della sua vitaUna donna francese di 86 anni è detenuta in un centro di controllo dell’immigrazione in Louisiana dopo essere stata arrestata negli Stati Uniti...