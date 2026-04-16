Durante un’assemblea dei soci svoltasi giovedì 16 aprile presso lo studio di un notaio, la società Libertas Livorno 1947 ha annunciato un nuovo assetto proprietario. La società ha anche comunicato l’introduzione di un’Academy integrata e la nomina di un nuovo responsabile tecnico. La modifica riguarda la gestione e la direzione del club, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sulle modalità di cambiamento.

La Libertas Livorno 1947 ha ufficializzato un profondo cambiamento nella sua struttura proprietaria durante l’assemblea dei soci tenutasi questo giovedì 16 aprile nello studio del notaio Gianluca Grosso. La nuova configurazione societaria vede la Benvenuti LLC come acquirente della quota di maggioranza, mentre la Fondazione Libertas 1947 mantiene il ruolo di socio di minoranza, trasferendo contestualmente alla società il controllo totale dell’Academy e i diritti sui loghi storici del club. Il nuovo assetto decisionale e il passaggio delle competenze tecniche. L’architettura del consiglio di amministrazione è stata ridefinita per garantire una gestione operativa coordinata tra la nuova proprietà e l’ente fondativo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Libertas Livorno: nuovo corso con Benvenuti e l’Academy integrata

DR1 | Libertas Livorno Vs Calcinaia

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La quota di maggioranza è stata acquisita dalla società "Benvenuti LLC". Il socio di minoranza è stato individuato in Fondazione Libertas 1947. Contestualmente Fondazione Libertas ha ceduto a Libertas Livorno 1947 il 100% dell’Academy (il settore giovanile - facebook.com facebook