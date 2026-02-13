La violenza degli antifascisti | 23enne pestato a morte per aver difeso le attiviste di destra

Quentin, un ragazzo di 23 anni, è stato picchiato brutalmente giovedì sera da un gruppo di antifascisti a Lione, e questa mattina ha ricevuto l’estrema unzione, rimanendo in coma farmacologico in stato di morte cerebrale. La sua aggressione è avvenuta mentre difendeva le attiviste di destra, suscitando preoccupazione per la crescente violenza politica in Europa nel 2026. Un episodio che ha scosso l’intera comunità locale, soprattutto per la sua escalation e per la gravità delle ferite riportate.

In Europa nel 2026 l’antifascismo può arrivare a uccidere. È quanto accaduto a Lione dove un giovane di 23 anni di nome Quentin ha ricevuto questa mattina l’estrema unzione ed è in coma farmacologico in stato di morte cerebrale dopo essere stato picchiato giovedì sera da un gruppo di antifascisti. Tutto è iniziato con una conferenza organizzata da Rima Hassan, eurodeputata di La France Insoumise, il partito di Mélenchon, presso Sciense Po a Lione. Fuori dall’evento si è svolta una protesta pacifica del collettivo femminista identitario Némèsis presieduto da Alice Cordier con uno striscione con lo slogan “Fuori gli islamo-sinistrorsi dalle nostre università". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La violenza degli antifascisti: 23enne pestato a morte per aver difeso le attiviste di destra Approfondimenti su violenza antifascisti Lione, la violenza degli antifascisti: un 23enne massacrato a morte per aver difeso le attiviste di destra A Lione, un giovane di 23 anni di nome Quentin è stato brutalmente picchiato giovedì sera da un gruppo di antifascisti, causando la sua morte questa mattina. Pestato per aver difeso la titolare di un pub, il video finisce sui social: identificato un 31enne a Cefalù A Cefalù, un uomo di 31 anni è stato identificato dopo aver aggredito un cliente nel tentativo di difendere la titolare di un pub. Ultime notizie su violenza antifascisti Argomenti discussi: Torino, la violenza utile al potere per disarmare la democrazia e i diritti; Rissa nel centro storico tra antifascisti e giovani del Blocco Studentesco: 13 denunce; Processo CasaPound: 12 condanne per l'aggressione del 2018 al Libertà; Antifascism: Now. Arte e pratiche antifasciste nel mondo di oggi, a partire da Monaco. Budapest, la protesta in aula dopo la condanna dell'antifascista Maya T.La giustizia ungherese ha condannato l'antifascista Maja T. a otto anni di carcere per violenza. Il processo all'attivista tedesca, di 25 anni, ... notizie.tiscali.it La violenza che si proclama antifascista è conseguenza di Trump? La storia dà una risposta diversaTrovi tutti gli articoli salvati nella tua area personale nella sezione preferiti e sull'app Corriere News. «Beccati questo, fascista» e «Bella ciao»: a giudicare da messaggi che sarebbero stati ... corriere.it La giustizia ungherese ha condannato l'antifascista Maja T. a otto anni di carcere per violenza. Il processo all'attivista tedesca, di 25 anni, è fotocopia di quello a Ilaria Salis. Maja t. è stata accusata insieme a 19 antifascisti europei accusati dall'Ungheria di vi - facebook.com facebook