Dopo il fine settimana al festival musicale Coachella, Lewis Hamilton e Kim Kardashian sono stati visti mentre facevano acquisti di lusso a Los Angeles. La coppia è stata fotografata mentre passeggiava tra negozi esclusivi nel centro della città. Non ci sono conferme ufficiali riguardo a una possibile convivenza, ma nelle ultime settimane sono state notate continue occasioni di incontri tra i due. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata dai protagonisti sull'argomento.

La storia d'amore tra Lewis Hamilton e Kim Kardashian prosegue a gonfie vele e la coppia, compatibilmente coi propri impegni di lavoro, non perde occasione per trascorrere più tempo possibile insieme. Dopo il viaggio insieme in Giappone, nei giorni in cui il pilota era impegnato nel terzo GP della stagione, Lewis e Kim hanno deciso di trascorrere qualche giorno a Los Angeles, concedendosi una sessione di shopping di lusso che ha fatto esplodere le voci di una possibile convivenza all'orizzonte. Ieri pomeriggio la coppia è stata sorpresa dai paparazzi durante una visita in un negozio di tappeti di lusso a Los Angeles. I due sono usciti a mani vuote dalla boutique, ma il fatto che abbiano deciso di visitarla insieme è stato visto come un indizio di una possibile convivenza all'orizzonte.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lewis Hamilton e Kim Kardashian, shopping di lusso a Los Angeles. Convivenza in vista?

Kim Kardashian & Lewis Hamilton Getting Serious!

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