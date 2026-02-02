Kim Kardashian e Lewis Hamilton | breve fuga romantica a Los Angeles

Kim Kardashian e Lewis Hamilton sono stati visti insieme a Los Angeles durante una fuga romantica. La coppia sarebbe partita con il jet privato di lei, lasciando momentaneamente alle spalle impegni e paparazzi. La loro uscita ha attirato l’attenzione di tutti, con foto che li mostrano mano nella mano mentre passeggiano in città. Per ora, nessuna conferma ufficiale, ma l’attenzione resta alta.

Sarebbe volata con il suo jet privato dal nuovo amore. Kim Kardashian e Lewis Hamilton sono stati visti insieme nella loro fuga romantica a Los Angeles Kim Kardashian e Lewis Hamilton sono una coppia? I due sarebbero stati avvistati a Los Angeles mentre trascorrono un weekend romantico insieme. Ad ospitarli un hotel di lusso esclusivissimo dove avrebbero soggiornato nella stessa camera. Ecco cosa hanno rivelato alcune fonti vicine. Nonostante abbiano provato in tutti i modi a mantenere una certa riservatezza, Kim Kardashian e Lewis Hamilton sono stati visti insieme mentre trascorrono un weekend di coppia nella città degli angeli. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Durante un weekend nel Regno Unito, Lewis Hamilton e Kim Kardashian sono stati visti insieme in un resort dell’Oxfordshire.

Lewis Hamilton e Kim Kardashian sono stati visti insieme in un weekend top secret nell’Oxfordshire.

