Lewis Hamilton e Kim Kardashian hanno scelto di nascondersi nella campagna inglese per una fuga esclusiva. Sono arrivati con jet privati, circondati da sicurezza da film per garantire la privacy. Durante il soggiorno, hanno speso circa 140 mila euro in un weekend di lusso estremo, lontano dai riflettori. La coppia ha vissuto alcuni giorni all’insegna del massimo comfort, senza rinunciare alle comodità che solo un’occasione del genere può offrire.

Jet privati, sicurezza da film e un conto da 140 mila euro: il sette volte campione Hamilton e la regina. Jet privati, sicurezza da film e un conto da 140 mila euro: il sette volte campione Hamilton e la regina dei social Kardashian si regalano una fuga segreta che infiamma il gossip Il paddock della Formula 1 si ritrova improvvisamente a fare i conti con un’indiscrezione che ha del clamoroso. Lewis Hamilton e Kim Kardashian sono finiti nel mirino dei tabloid britannici per quello che sembra essere l’incontro più costoso e blindato dell’anno. Le voci, partite dalle colonne del Sun, descrivono una situazione che va ben oltre la semplice amicizia: il futuro pilota della Ferrari e l’imprenditrice americana avrebbero passato un weekend di fuoco nel cuore dell’Inghilterra rurale, lontani da occhi indiscreti e con un budget da capogiro. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Lewis Hamilton e Kim Kardashian, fuga hot nella campagna inglese: lusso estremo e privacy totale

Approfondimenti su Lewis Hamilton Kim Kardashian

Kim Kardashian e Lewis Hamilton sono stati visti insieme a Los Angeles durante una fuga romantica.

Kim Kardashian e Lewis Hamilton sono stati visti insieme in una fuga romantica da 140 mila euro.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Lewis Hamilton Kim Kardashian

Argomenti discussi: Lewis Hamilton e Kim Kardashian sono una coppia? Fuga romantica da 140 mila euro; Hamilton e Kim Kardashian stanno insieme? Le voci sul weekend da 140 mila euro; Lewis Hamilton e Kim Kardashian stanno insieme, hanno passato un weekend da 140 mila euro insieme. Lei si è portata dietro 8 valigie, di cui una piena solo di borse: l'indiscrezione; Kim Kardashian e Lewis Hamilton si starebbero frequentando in segreto.

Kim Kardashian e Lewis Hamilton si starebbero frequentando in segretoSembra che i due abbiano trascorso un weekend romantico all'Estelle Manor, hotel e country club di lusso nelle Cotswolds ... vanityfair.it

Lewis Hamilton e Kim Kardashian stanno insieme, hanno passato un weekend da 140 mila euro insieme. Lei si è portata dietro 8 valigie, di cui una piena solo di borse: l ...Massaggio di coppia, bodyguard e arrivo separato per il pilota Ferrari e l'imprenditrice: l'indiscrezione rivelata da The Sun ... ilfattoquotidiano.it

Da Hammer Time a Gossip Time è un attimo. Lewis Hamilton avvistato a Parigi in compagnia di Kim Kardashian. #tuttipazzixlerosseferrariforeverwroooooom #ferrari #fblifestyle #F12026 #F1 #lewishamilton - facebook.com facebook

Kim Kardashian e Lewis Hamilton sono una coppia In Inghilterra impazza il gossip #kimkardashian x.com