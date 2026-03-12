Un nuovo prodotto nel settore dell’abbigliamento sostenibile: si tratta di un jeans realizzato con denim Levi’s 501 riciclato, chiamato B Sides Bermuda ‘Vintage Lasso’. L’azienda ha annunciato che il capo è stato creato attraverso un processo di upcycling, utilizzando materiale proveniente da jeans usati. L’articolo include anche un avviso di affiliazione riguardante eventuali commissioni sui acquisti effettuati tramite i link presenti nel testo.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. L’anima di un Levi’s 501: la storia dietro il tessuto. La vera essenza della Bermuda ‘Vintage Lasso’ risiede nella sua genesi: un processo di upcycling che trasforma autentici jeans Levi’s 501 vintage, recuperati storicamente nel West americano, in una nuova creazione moderna. Questo approccio non è semplice riciclo, ma una rielaborazione artistica che conferisce al capo un valore narrativo unico, dove ogni cucitura e ogni variazione cromatica raccontano la vita passata del tessuto originale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - B Sides Bermuda ‘Vintage Lasso’: Denim Upcycled Levi’s 501

Articoli correlati

Leggi anche: Gonna ‘Hill’ B Sides: Denim, vestibilità e stile

I ballerini di Harry Styles hanno indossato Levi’s 501 e occhiali da sole – e dovresti farlo anche tuHo visto i ballerini di Harry Styles indossare Levi’s 501 e occhiali da sole Jimmy Fairly ai Brit Awards questo weekend, quindi ora indosso anch’io...