Se esiste un capo capace di condensare 150 anni di storia in un taglio netto sopra la caviglia, quel capo è il Levi’s 501 Crop. Non è un caso che, nelle prime settimane di questa primavera 2026, i dati parlino chiaro: la versione cropped del jeans più famoso del mondo ha scalato le classifiche, diventando l’oggetto del desiderio globale. Ma cosa rende questo “taglio” così magnetico ed eterno? In un’epoca di volumi estremi e silhouette sperimentali, il 501 Crop risponde con la forza della proporzione. L’orlo che si ferma appena sopra il malleolo non è solo un dettaglio tecnico, è una scelta di stile: slancia la figura, alleggerisce il cotone pesante del denim selvedge e, soprattutto, concede il palcoscenico alle calzature. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - I Levi’s 501, ma in versione crop, sono i jeans più venduti della primavera. E puoi indossarli tutti i giorni

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