Letteratura e storia locale doppio evento a 81 anni dalla fine della Seconda guerra mondiale

Domenica 19, alle 16, il Maf di San Bartolomeo in Bosco ospiterà due eventi dedicati alla letteratura e alla storia locale. Questi incontri si tengono a 81 anni dalla conclusione della Seconda guerra mondiale e rappresentano un’occasione per approfondire temi legati a quel periodo e alla cultura della zona. La giornata prevede interventi e momenti di discussione aperti al pubblico.

Due eventi a 81 anni dalla fine della Seconda guerra mondiale sono in programma per domenica 19, dalle 16, al Maf di San Bartolomeo in Bosco. Il progetto, ritenuto di elevato interesse culturale, è stato inserito nei calendari ufficiali della XXII Festa Internazionale della Storia.Iscriviti al.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Tom Hanks esplora la Seconda Guerra Mondiale: arriva la docuserie evento su Sky Leggi anche: Bomba della seconda guerra mondiale scoperta in un terreno Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Biblioteca Forteguerriana, giovedì un appuntamento tra letteratura e storia locale; Al MAF letteratura e storia, per non dimenticare; Leggere che passione, Lina a 93 anni divora più di quattro libri al mese; 9 aprile – Novoli riscopre le sue radici: tra le pagine di Salvatore Tuma e le memorie della tabacchicoltura locale. Biblioteca Forteguerriana, un appuntamento tra letteratura e storia localeSi intitola For Laurette from her friend Mrs. Shelley. Bartolomeo Cini, Mary Shelley e la misteriosa signora Mason, la conferenza di Francesca Rafanelli in programma giovedì 16 aprile, alle 16 in bi ... valdinievoleoggi.it Procida, a Emma Giammattei il premio Elsa Morante sezione Storia«Perché con la sua testimonianza incarna lo spirito con cui nasce questa sezione: la letteratura come Storia dell’immaginario e la Storia della Letteratura come procedura conoscitiva ed etica per ... ilmattino.it Unione Cult su Radiolina racconta letteratura e cinema con Maria Bonaria Capone e Alberto Diana, tra crescita personale e realtà delle colonie penali. facebook “Quando leggo un safari dì Hemingway non faccio l’esperienza del safari ma della letteratura”. L’anteprima è andata. Grazie a Florinda Fiamma e Malcom Pagani e a tutti gli amici che sono passati. x.com