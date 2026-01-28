Nel 2026 la moda delle unghie coreane resta al centro dell’attenzione mondiale. Le nuove tendenze arrivano direttamente dalla Corea, dove le tecniche e i design più innovativi continuano a influenzare gli stilisti di tutto il mondo. Le clienti cercano look sempre più raffinati e sperimentali, e i saloni si aggiornano di continuo per offrire le ultime novità. La nail art coreana si conferma così come un laboratorio di idee che non smette di evolversi.

e sperimentali. Texture innovative, colori non convenzionali e richiami culturali trasformano le unghie in micro-opere di design, dove minimalismo e dettaglio convivono con sorprendente equilibrio. Tra i trend più rilevanti emergono le syrup nails, caratterizzate da colori traslucidi e stratificati che ricordano la consistenza lucida degli sciroppi, capaci di donare profondità e un effetto naturale ma sofisticato. Le unghie tattoo si distinguono invece per micro-disegni ispirati al mondo dei tatuaggi, con linee sottilissime, simboli minimal e lettering discreti applicati su basi nude o lattiginose. 🔗 Leggi su Amica.it

Nel 2026 la nail art coreana continua a dettare il ritmo dell'estetica globale, confermandosi laboratorio creativo di tendenze raffinate

Il trend delle manicure mismatched si conferma come una scelta versatile e originale, apprezzata da appassionate di nail art di ogni età.

