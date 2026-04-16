A un anno dalla scomparsa di Papa Francesco, si ricorda come il suo operato abbia avuto un impatto diretto nelle periferie di Roma, dove molte iniziative sociali sono state avviate o rafforzate durante il suo pontificato. Le comunità locali continuano a mantenere vivo il ricordo delle sue visite e dei messaggi rivolti alle persone più vulnerabili. La sua presenza si percepisce ancora attraverso le azioni concrete portate avanti nelle aree meno servite della città.

A un anno dalla scomparsa di Papa Francesco, il ricordo del Pontefice argentino si riflette nelle realtà concrete delle periferie romane, dove la sua vicinanza ai più fragili ha lasciato tracce profonde. A Torvaianica, sul litorale laziale, don Andrea Conocchia racconta come il magistero di Bergoglio abbia trasformato la parrocchia in un punto di riferimento vive ai margini della società, dalle persone in difficoltà economica alle comunità Lgbt. Il legame tra il Vaticano e le realtà di frontiera. La missione di Papa Francesco ha trovato una traduzione pratica nel lavoro svolto da don Andrea Conocchia nella sua parrocchia di Torvaianica. Il parroco ha descritto un percorso iniziato anni fa, quando la necessità di assistenza per i soggetti più vulnerabili ha richiesto un intervento diretto della Santa Sede.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’eredità di Francesco: il ponte tra il Vaticano e le periferie

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