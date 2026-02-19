Vaticano | Ouellet spiega le nomine di Francesco laici e donne chiave per un nuovo pontificato

Il cardinale Ouellet spiega perché Papa Francesco ha scelto laici e donne per ruoli chiave, evidenziando una svolta nelle nomine papali. La decisione deriva dalla volontà di rinnovare la Chiesa e renderla più aperta ai bisogni moderni. In una recente intervista, Ouellet sottolinea come queste scelte riflettano un cambio di passo verso una maggiore partecipazione laica e femminile. La pubblicazione di un articolo di Vatican News e dell’Osservatore Romano ha sollevato il dibattito tra i fedeli e i leader ecclesiastici. La discussione continua a infiammare il mondo cattolico.

La Svolta al Vaticano: Ouellet e la Nuova Teologia per un'Era di Cambiamento. Roma, 19 febbraio 2026 – Una pubblicazione congiunta dell'Osservatore Romano e di Vatican News sta aprendo un dibattito significativo all'interno della Chiesa Cattolica. L'articolo, firmato dal cardinale Marc Ouellet, offre una giustificazione teologica alle recenti nomine di papa Francesco, che hanno visto laici e donne assumere posizioni di rilievo all'interno della Curia Romana, segnando un potenziale punto di svolta nella governance vaticana e preparando il terreno per un futuro pontificato che potrebbe essere indicato come quello di papa Leone. Ouellet fonda la capacità di non-ordinati/e di esercitare funzioni di governo sul dono dello Spirito: meglio del revival della distinzione potestas ordinis/iurisdictionis, ma peggio di LG 15 sullo "Spiritum Christi habentes" che lega battesimo e sacerdozio universal