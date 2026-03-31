Legge sugli aeroporti Pestelli FdI | Serve un piano integrato che valorizzi il territorio

Un membro di un partito politico ha dichiarato che è necessario sviluppare un piano integrato per migliorare la rete aeroportuale regionale. Ha sottolineato che la Regione dovrebbe sostenere anche gli aeroporti con traffico più ridotto, considerando questa come una priorità politica. La richiesta riguarda l’attenzione verso tutte le strutture, indipendentemente dal volume di traffico che gestiscono.

Luca Pestelli, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, commenta il progetto di legge su aeroporti, logistica e intermodalità, in discussione in questi giorni in Assemblea “La valorizzazione della rete aeroportuale regionale è una priorità politica per tutti: più volte abbiamo chiesto alla Regione di sostenere anche gli scali che beneficiano di un traffico minore. Ora è necessario che la Regione Emilia-Romagna metta in campo anche una vera strategia sulla gestione degli arrivi, oltre al supporto a progetti di marketing che possano far risaltare l’attrattività del nostro territorio”. Con queste parole Luca Pestelli, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, commenta il progetto di legge su aeroporti, logistica e intermodalità, in discussione in questi giorni in Assemblea. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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