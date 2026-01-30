Bonanno e Raja | Dal Senato un segnale importante sugli Asacom ora però serve la legge

Il Senato ha approvato un disegno di legge che definisce il ruolo e i requisiti degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione. Bonanno e Raja esprimono soddisfazione, ma sottolineano anche che ora serve una legge vera e propria per mettere in pratica queste norme e garantire il diritto allo studio agli alunni con bisogni speciali.

"Esprimiamo apprezzamento per il lavoro svolto e accogliamo con grande soddisfazione l’approvazione al Senato del disegno di legge che disciplina il ruolo e i requisiti degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione, figure fondamentali per garantire il diritto allo studio degli alunni con disabilità". Lo dichiarano i consiglieri comunali Bonanno e Raja, commentando il provvedimento che dovrà ora essere esaminato dalla Camera per la definitiva approvazione. "Si tratta di un intervento atteso da tempo, che introduce regole chiare, tutele per la continuità occupazionale e maggiori garanzie per la qualità dei servizi di inclusione scolastica", proseguono.🔗 Leggi su Palermotoday.it

