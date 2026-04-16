Lega Patassini nuovo responsabile energia | ‘Ringrazio Salvini e Siri per la fiducia’

Il Dipartimento energia della Lega cambia leadership: Paolo Arrigoni viene sostituito da Tullio Patassini. La nomina è stata annunciata con una dichiarazione in cui Patassini ringrazia i dirigenti del partito per la fiducia riposta in lui. La notizia è stata comunicata ufficialmente e conferma un passaggio di consegne all’interno dell’organizzazione politica. Nessun dettaglio sulle ragioni di questa modifica è stato reso pubblico.

Nuovo cambio interno nellaLegasul fronte energia, uno dei dossier attualmente più sensibili. Nell’ambito dei36 dipartimenti nazionalifortemente voluti dal segretarioMatteo Salvinie coordinati daArmando Siri, è stato ufficializzato un avvicendamento ai vertici delDipartimento nazionale energia. A guidarlo sarà oraTullio Patassini,che prende il posto diPaolo Arrigoni.L’annuncio è arrivato attraverso una nota ufficiale del partito, che sottolinea lavolontà di rafforzare ulteriormente la struttura organizzativa su un tema ritenuto strategico. Nel comunicato, Salvini e Siri hanno voluto esprimere unringraziamento sentito ad Arrigoniper il lavoro svolto negli anni alla guida del Dipartimento.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Lega, Patassini nuovo responsabile energia: ‘Ringrazio Salvini e Siri per la fiducia’ Notizie correlate La Lega moderata che sfida Vannacci: il manifesto di Siri presentato all’evento di Roccaraso (con Salvini)All'appuntamento di Roccaraso, "Idee in Movimento", la tre giorni della Lega organizzata dal sottosegretario Durigon, oltre al segretario Salvini... Leggi anche: Siri (Lega): “Vannacci ha tolto più voti a Salvini di quanti ne abbia portato, nessuno lo seguirà”