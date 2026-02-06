Siri Lega | Vannacci ha tolto più voti a Salvini di quanti ne abbia portato nessuno lo seguirà

Armando Siri, dirigente della Lega, commenta l’addio di Vannacci a Salvini. Siri spiega che molti elettori della Lega alle Europee hanno deciso di non votare proprio perché c’era Vannacci nel partito. Secondo Siri, Vannacci avrebbe tolto più voti a Salvini di quanti ne abbia portati, e nessuno lo seguirà più. La crisi interna nel partito si fa sempre più evidente.

Armando Siri, capo dipartimenti della Lega, commenta a Fanpage.it l'addio di Vannacci a Salvini: "Moltissimi elettori della Lega, in occasione delle europee, hanno deciso di non votare affatto proprio perché c'era lui. Penso che il valore aggiunto personale sia stato estremamente limitato e forse sono più i voti che abbiamo perso che quelli che abbiamo guadagnato con Vannacci".🔗 Leggi su Fanpage.it

Vannacci risponde a Salvini a poche ore dalla sua uscita dalla Lega.

La Lega è in allarme dopo la mossa di Vannacci.

