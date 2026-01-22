All'appuntamento di Roccaraso, "Idee in Movimento", la tre giorni della Lega organizzata dal sottosegretario Durigon, oltre al segretario Salvini partecipano i ministri Piantedosi e Valditara e diversi amministratori locali, dirigenti e militanti. Sabato il responsabile dei dipartimenti della Lega Armando Siri presenta il suo format-spettacolo 'l'Arca delle idee. Manifesto dei Tempi Nuovi', per proporre una visione nuova del partito, più liberale. "Offro questo documento per favorire la discussione", spiega a Fanpage.it.🔗 Leggi su Fanpage.it

Vannacci e la nuova inchiesta di Report: una fondazione segreta con la moglie all’insaputa di Salvini e zero euro alla LegaUna recente inchiesta di Report approfondisce la figura di Vannacci, evidenziando la nascita di una fondazione segreta chiamata

La Lega tace sul manifesto di Zaia. Vannacci: “Non è il mio benchmark”La Lega non si è ancora espressa sul manifesto di Zaia, mentre Vannacci commenta che non rappresenta il suo riferimento.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Lega attriti e frizioni: la distanza tra Salvini, Vannacci e i nordisti. Quali scenari; La nostalgia Canaglia che cresce nella lega; Lega, Vannacci resta o se ne va?; Zaia verso la rinuncia a Venezia, il candidato unitario del centrodestra sarà Venturini.

La Lega moderata che sfida Vannacci: il manifesto di Siri presentato all’evento di Roccaraso (con Salvini)All'appuntamento di Roccaraso, Idee in Movimento, la tre giorni della Lega organizzata dal sottosegretario Durigon, oltre al segretario Salvini ... fanpage.it

Lega attriti e frizioni: la distanza tra Salvini, Vannacci e i nordisti. Quali scenariIdentità politica, regole del partito e collocazione nella maggioranza di governo: il segretario cerca la sintesi, il generale interpreta la domanda di una parte della base; i governatori del Nord pro ... italiaoggi.it

ATTILIO PIERRO E L’ADESIONE A FORZA ITALIA: «SCELTA PONDERATA E COERENTE. LA LEGA IN CAMPANIA È GESTITA DA CASERTA» Nel giorno dell’ufficializzazione del passaggio al gruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, il deputato c - facebook.com facebook