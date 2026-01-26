como atalanta settore ospiti chiuso e biglietti vietati ai bergamaschi

La partita tra Como e Atalanta si terrà senza la presenza dei tifosi ospiti e senza vendita di biglietti ai sostenitori bergamaschi. La decisione deriva probabilmente dagli incidenti tra le tifoserie avvenuti ad agosto sull’autostrada A1. La misura mira a garantire la sicurezza di tutti i partecipanti, limitando le presenze esterne nel settore ospiti.

IL PROVVEDIMENTO. Pesano, con tutta probabilità, gli scontri tra le tifoserie nel mese di agosto, sull’autostrada A1. Contro il Parma la protesta della Curva Nord. Domenica 1° febbraio si gioca Como-Atalanta, scontro diretto chiave nella corsa alle coppe europee. E allo stadio Sinigaglia non ci saranno tifosi nerazzurri: con decreto prefettizio è stata decisa la chiusura del settore ospiti. E ai residenti in provincia di Bergamo non sarà possibile acquistare biglietti in altre aree dello stadio. Pesano, con tutta probabilità, gli scontri tra alcune frange delle tifoserie di Atalanta e Como nella tarda serata del 30 agosto scorso, nel piazzale dell’area di sosta Somaglia Est, sull’autostrada A1. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

