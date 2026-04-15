Ca' Foscari e l' università di Osaka collaborano negli studi sulle patologie della popolazione anziana

Le università di Venezia e Osaka hanno annunciato una nuova partnership dedicata allo studio delle patologie che colpiscono la popolazione anziana. La collaborazione si inserisce nel quadro delle iniziative portate avanti tra le due città, proseguendo le attività avviate durante l’Expo 2025. Le istituzioni accademiche si scambieranno competenze e dati per approfondire le problematiche legate all'invecchiamento, con l’obiettivo di sviluppare soluzioni innovative e migliorare la qualità di vita degli anziani.

Continua la collaborazione tra le città di Venezia e Osaka, dopo le varie iniziative realizzate nel corso dell'Expo 2025. Ieri, 14 aprile, è stata siglata un'intesa tra università Ca' Foscari, Regione del Veneto e Kansai medical university per lo scambio di conoscenze in tema di prevenzione delle.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Calenda contestato all’Università Ca’ Foscari: in un video il gesto della P38Uno striscione con la scritta “Fuori Calenda dall’Università” esposto per qualche minuto, a disturbare un incontro all’Università di Cà Foscari a... Calenda come Fiano: contestato all’università Ca’ Foscari di Venezia con la P38Il segretario di Azione ha subito lo stesso “trattamento” dell’onorevole del Pd: la rivendicazione del collettivo Sumud. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Rettore o Rettrice dell'Università Ca’ Foscari Venezia: elezioni per il sessennio accademico 2026/27-2031/32; Gli studenti di Ca' Foscari festeggiano la laurea triennale in piazza San Marco; Selezionate le due candidature nazionali per il bando 2026 delle Cattedre UNESCO: scienze criosferiche (Ca' Foscari) e comunicazione sull'Africa (LUMSA); Classici fuori Mostra: a Venezia, rassegna di 12 film Classici restaurati. A Osaka Biomed 2026, iniziativa Cà Foscari con Kansai Medical UniversityE' in corso a Osaka BioMed2026 promosso dal Biomedical Research Hub dell'Università Ca' Foscari Venezia, in collaborazione con la Fondazione San Camillo Irccs, Kansai Medical University e il Dipartime ... ansa.it Ca' Foscari, gli studenti interrogano i cinque candidati rettoriVENEZIA - Dal tema dell'abitare, agli spazi da destinare agli studenti una volta terminate le lezioni; dal rapporto con eventuali investitori privati ai cambiamenti che l'ipotetico ... ilgazzettino.it Venezia e Osaka di nuovo insieme: Ca’ Foscari, @RegioneVeneto e Kansai Medical University hanno siglato oggi un protocollo d’intesa per la prevenzione delle malattie croniche, la riabilitazione e il benessere della popolazione. bit.ly/CF_MouKansai x.com Ringraziamo la nostra tirocinante Rebecca, dell'Università Ca' Foscari di Venezia, per l'impegno e la professionalità dimostrati durante il suo tirocinio in questa Ambasciata. Rebecca ha supportato le attività dell'Ambasciata e della Cancelleria Consolare, dimo - facebook.com facebook