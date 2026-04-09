Patologie pancreatiche | la nuova generazione della medicina si confronta su diagnosi e terapia

Da forlitoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è concluso ieri all’ospedale di Forlì il pre-corso scientifico “Young”, dedicato alle patologie del pancreas. L’evento ha visto la partecipazione di giovani professionisti e di esperti del settore, che hanno discusso di tecniche di diagnosi e approcci terapeutici. Durante l’incontro sono stati presentati studi e aggiornamenti riguardanti le malattie pancreatiche, con un focus sulle novità nel campo della medicina.

Si è concluso ieri pomeriggio, mercoledì, all’ospedale di Forlì, il pre-corso scientifico “Young” dedicato all’approfondimento delle patologie pancreatiche, un evento che ha messo al centro della propria agenda il confronto tra i giovani professionisti della salute e i massimi esperti della. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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