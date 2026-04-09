Patologie pancreatiche | la nuova generazione della medicina si confronta su diagnosi e terapia

Si è concluso ieri all’ospedale di Forlì il pre-corso scientifico “Young”, dedicato alle patologie del pancreas. L’evento ha visto la partecipazione di giovani professionisti e di esperti del settore, che hanno discusso di tecniche di diagnosi e approcci terapeutici. Durante l’incontro sono stati presentati studi e aggiornamenti riguardanti le malattie pancreatiche, con un focus sulle novità nel campo della medicina.

Si è concluso ieri pomeriggio, mercoledì, all’ospedale di Forlì, il pre-corso scientifico “Young” dedicato all’approfondimento delle patologie pancreatiche, un evento che ha messo al centro della propria agenda il confronto tra i giovani professionisti della salute e i massimi esperti della. 🔗 Leggi su Forlitoday.it “Gli Amici del Panda” donano 18 mila euro all’ospedale per gli interventi delle patologie pancreaticheLa cifra, raccolta durante l’intensa attività benefica svolta durante il 2025, è destinata al progetto “Sosteniamo il robot di Rimini” Trasformare il... 'Sulla pelle delle donne. Medicina narrativa e medicina di genere nelle patologie dermatologiche': webconference promossa dall'AslL'evento è in programma il prossimo 11 marzo nell'ambito dell’(H) Open Day sulla psoriasi promosso da Fondazione Onda ETS L’Azienda USL Toscana nord... Argomenti più discussi: Tumore del pancreas: Fondazione Veronesi e FICOG lanciano un bando per la ricerca - OMaR; Una delle sfide più complesse della medicina moderna: il professor Giorgio Ercolani in tv per parlare di tumore al pancreas; Pozzuoli, sale e tecnologie avanzate: l’ospedale rinnova i servizi; Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli: terza sala endoscopica in Gastroenterologia, seconda emodinamica in Cardiologia e nuovo reparto di Neurochirurgia con terapia intensiva. Dal ricordo di Francesco "Panda" nasce un gesto concreto di solidarietà. L'Associazione "Gli Amici del Panda" ha donato 18.000 euro alla Chirurgia dell'Ospedale di Rimini per sostenere il progetto di chirurgia robotica dedicato alle patologie pancreatiche. - facebook.com facebook