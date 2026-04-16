Le tante epifanie della razza | alla gipsoteca si presenta il libro di Marco Antonio Pirrone

Giovedì 16 aprile alle 19 si terrà la presentazione del libro di Marco Antonio Pirrone presso la Gipsoteca del Campus di viale delle Scienze a Palermo, all’ottavo piano del padiglione 15. L’evento fa parte della rassegna “5 Giovedì al 15”, promossa dai Dipartimenti Cultura e Società e SPPEFF, e si svolge nel contesto di iniziative di comunità. La pubblicazione si intitola “Le tante epifanie della razza”.

Sarà presentato alle 19 di giovedì 16 aprile nel padiglione 15 del Campus di viale delle Scienze di Palermo (Gipsoteca, ottavo piano), nell’ambito degli eventi di comunità dal titolo “5 Giovedì al 15”, promossi dai Dipartimenti Cultura e Società e SPPEFF, il libro di Marco Antonio Pirrone “Le.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Leggi anche: “Le tante epifanie della razza": alla Feltrinelli si presenta l’ultimo libro di Marco Antonio Pirrone Leggi anche: "L’arca di Fewar", a Favara si presenta il nuovo libro di Antonio Patti Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Le tante epifanie della razza: alla Feltrinelli si presenta l’ultimo libro di Marco Antonio Pirrone; Le tante epifanie della razza di Marco Antonio Pirrone giovedì 16 aprile alla Gipsoteca di viale delle Scienze; Alla Feltrinelli di Palermo la presentazione del nuovo libro di Marco Antonio Pirrone: ''Le tante epifanie della razza''; Palermo, alla Feltrinelli la presentazione del libro di Marco Antonio Pirrone: Le tante epifanie della razza. Le tante epifanie della razza di Marco Antonio Pirrone giovedì 16 aprile alla Gipsoteca di viale delle ScienzeSarà presentato alle 19 di giovedì 16 aprile nel padiglione 15 del Campus di viale delle Scienze di Palermo (Gipsoteca, ottavo piano), nell’ambito degli eventi di comunità dal titolo 5 […] ... blogsicilia.it Alla Feltrinelli di Palermo, lunedì 13 aprile, l’ultimo libro di Marco Antonio Pirrone Le tante epifanie della razzaS’intitola Le tante epifanie della razza. L’eugenica nell’America di Donald Trump e il razzismo come rapporto sociale (124 pp., collana Fuori le mura), edito da Mediter Italia, l’ultimo libro di [ ... blogsicilia.it Alla Feltrinelli la presentazione di ''Le tante epifanie della razza'', un'analisi sul ritorno del razzismo nelle società moderne. #MarcoAntonioPirrone #libri #Palermo #FeltrinelliPalermo #razzismocontemporaneolibro #presentazionelibroPalermo #libridaleggere - facebook.com facebook