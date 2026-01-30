L’arca di Fewar a Favara si presenta il nuovo libro di Antonio Patti

Favara si prepara a ospitare un nuovo evento culturale. Questa sera, nella rassegna “Incontri nell’Arca”, verrà presentato il libro di Antonio Patti, intitolato “L’arca di Fewar”. L’evento attira appassionati e curiosi, pronti ad ascoltare l’autore e scoprire di più sul suo lavoro. La città si accende di nuovo di vita e di discussioni, confermando il suo ruolo di centro di confronto culturale.

Favara torna ad essere spazio di confronto culturale con un nuovo appuntamento della rassegna "Incontri nell'Arca". Venerdì 30 gennaio, alle ore 17, il castello Chiaramonte ospiterà la presentazione del libro "L'arca di Fewar" di Antonio Patti, pubblicato da Edizioni L'Arca di Noè. L'iniziativa è promossa dal Centro culturale "Renato Guttuso" di Favara, con il patrocinio del Comune, e si inserisce in un percorso che intreccia letteratura, arti visive e musica. Il volume, arricchito dalle illustrazioni di Leo Di Mercurio, presenta in copertina un'opera di Vincenzo Patti.

