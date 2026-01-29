Cos’è l’ibernismo la tecnica praticata dall' ‘uomo sottozero Zeno Stizzoli | C’è chi mi crede matto chi mi fa i complimenti chi chiede perché lo faccio
L’uomo sottozero di Verona si mette in viaggio a torso nudo tra i sentieri di montagna, anche con temperature che sfiorano i 10 o 15 gradi. Per Zeno Stizzoli, 33 anni, questa è una scelta consapevole: pratica l’ibernismo, una tecnica che lui stesso definisce come un modo per resettare il corpo e la mente. Molti lo guardano increduli, alcuni lo criticano, altri invece gli fanno i complimenti. Lui non si ferma e continua a fare le sue passeggiate senza vestiti, sfidando il freddo e le opin
A torso nudo per i sentieri di montagna in pieno inverno. Lo chiamano “l’uomo sottozero”, ma all’anagrafe fa Zeno Stizzoli, 33 anni da Verona e spesso le sue passeggiate senza vestiti le fa anche con 10 o 15 gradi. Potenza dello storytelling contemporaneo, soprattutto quello legato agli incontri estremi tra uomo e natura, e Stizzoli è diventato una sorta di yeti pazzerello. Intanto, come racconta al Corriere del Veneto lo stesso Stizzoli “il soprannome è stata un’invenzione degli altri, l’hanno dedotto dalle esperienze che intraprendo al freddo, anche sotto lo zero, senza indumenti. Non è una goliardata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
