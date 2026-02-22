Chi è la nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo Serena Padovano e chi sono le sue ex prima di lei
Manuel Bortuzzo ha iniziato una relazione con Serena Padovano, dopo aver concluso una precedente esperienza sentimentale. La scelta di Bortuzzo si lega alla volontà di ricostruire la propria vita dopo i momenti difficili vissuti negli ultimi mesi. Serena, 26 anni, lavora nel settore della moda e ha appena pubblicato una foto insieme a lui sui social. La coppia si mostra molto affiatata e felice.
Manuel Bortuzzo sembra aver finalmente ritrovato la serenità con una nuova fidanzata, Serena Padovano. Serena ha 24 anni e si è laureata lo scorso anno in Scienze farmaceutiche presso l’Università Federico II di Napoli. A rivelarlo, una foto Instagram postata sul suo profilo che la vede elegantissima, in rosa, con corona d’alloro, fiori e tesi tra le mani. È nata a fine ottobre, come mostrano tante foto che la vedono festeggiare davanti a torta e candeline. Pochi dettagli, insomma, che però non hanno impedito a Manuel di condividere pubblicamente la sua felicità nell’averla accanto. L’atleta non ha svelato molti dettagli sulla loro relazione, preferendo mantenere un equilibrio tra vita privata e visibilità. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
