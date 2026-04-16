Le presentazioni delle liste e i primi big in città | arrivano Salvini Bocchino e Locatelli

In vista delle elezioni amministrative previste per il 24 e 25 maggio, le città si preparano alle scadenze con le prime prese di posizione dei candidati e delle liste. Tra i nomi più noti che si stanno facendo avanti ci sono figure politiche di rilievo, mentre i sindaci attuali si avviano alla fine del mandato. Le presentazioni ufficiali e le iniziative di campagna si susseguono in diverse località.

Sindaci in scadenza ed elezioni alle porte. Arezzo e Lucignano si stanno avvicinando alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Tanti gli eventi organizzati dai candidati sindaco e dalle coalizioni che li sostengono. I gazebo al mercato, gli incontri con la cittadinanza, gli eventi in.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Prato, la Lega sfida l’inerzia: Salvini e Locatelli in cittàIl movimento elettorale della Lega punta tutto sul cuore produttivo di Prato con una doppia visita ministeriale programmata per la prossima settimana. Inizia la sfida, la candidata a sindaca Nucera presenta i primi simboli delle liste a sostegnoIl progetto Reggio – Per Anna Nucera Sindaca verrà svelato venerdì mattina nei locali di Spazio Open. Panoramica sull’argomento Si parla di: Elezioni, ad Arzignano si profila una corsa a tre. Il Pd oscilla fra Lazzaroni e Longhi; Nomine partecipate 2026, Governo al rush finale per chisura liste per il CdA per evitare spacchettamento date: tutti i nomi di Enel, Eni, Leonardo, Terna ed ENAV.