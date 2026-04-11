Prato la Lega sfida l’inerzia | Salvini e Locatelli in città

La Lega ha annunciato una visita di due ministri a Prato, prevista per la prossima settimana. L’obiettivo è rivolgere l’attenzione sulla zona produttiva della città, nota per il suo tessuto industriale. La scelta di recarsi in questa area evidenzia l’intenzione del movimento politico di intervenire direttamente sui temi legati all’economia locale. La visita si inserisce in un progetto più ampio di presenza e iniziative sul territorio.

Il movimento elettorale della Lega punta tutto sul cuore produttivo di Prato con una doppia visita ministeriale programmata per la prossima settimana. Il vicepremier Salvini sarà in città mercoledì 22 aprile, seguito il giorno successivo, giovedì 23 aprile, dalla ministra per la Disabilità Locatelli. Mentre le dinamiche politiche nazionali sembrano trovarsi in una fase di stasi, con i principali schieramenti che faticano a dare una spinta decisiva alla competizione, il Carroccio decide di rompere l’inerzia. La strategia punta a portare i vertici del governo direttamente nel tessuto urbano pratese, trasformando la città in un palcoscenico per dimostrare la capacità di ascolto del partito verso le realtà locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Prato, la Lega sfida l’inerzia: Salvini e Locatelli in città Vannacci sfida la Lega sul decreto aiuti all’Ucraina: “Salvini scappa dal voto, oggi test politico”Il piccolo manipolo di deputati che hanno deciso di seguire l’ex generale Roberto Vannacci nella sua eroica impresa affronteranno oggi il loro primo... Leggi anche: Vannacci lascia la Lega, l'ultimatum di Salvini e la sfida alla Meloni: ecco perché esce dal Carroccio Temi più discussi: Pieri abbandona la sfida: Corto circuito politico. Ma ora battiamo il Pd; Indiani lancia la sfida al Siena: L’abbiamo preparata come se fosse un match point per la vittoria del campionato; Coppa Regionale Terza Categoria. Oggi le sfide decisive: ecco la situazione; L' hockey ritorna sul ghiaccio E il Club Milano sfida l' Europa. Impazza il Fantasanremo, a Prato sono organizzatissimi: la vittoria a colpi di ’Baudi’. E si può scegliere la legaPrato, 22 febbraio 2026 – Ormai non basta più discutere di moduli, centrocampo a tre o attacco pesante. Nelle chat, nei bar e perfino nei corridoi della politica locale, il vero campionato parallelo ... lanazione.it La Lega dal vescovo: Serve la buona politicaUna delegazione della Lega di Prato e del movimento giovanile del partito, guidata dal candidato sindaco Claudiu Stanasel, è stata ricevuta dal vescovo Giovanni Nerbini, per un momento di confronto ... lanazione.it Trovato morto Giuliano Arcaleni, era scomparso da alcuni giorni #Prato x.com Due secoli di storia tra sanità e città: presentato a Prato il libro "Lo Spedale della Misericordia e Dolce" La storia dell’ospedale Misericordia e Dolce di Prato e il suo legame con la comunità sono al centro del volume “Lo Spedale della Misericordia e Dolce” d - facebook.com facebook