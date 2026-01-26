Regalare tutto a tutti fa crescere i numeri ma non rende l’Epic Games Store sostenibile

L’epoca dei regali illimitati sull’Epic Games Store ha sollevato questioni sulla sostenibilità a lungo termine della piattaforma. Mentre queste strategie possono aumentare temporaneamente i numeri, rischiano di compromettere la stabilità e l’equilibrio economico del servizio. È importante analizzare attentamente gli effetti di queste iniziative per comprendere come garantire una crescita sostenibile nel tempo, senza compromettere la qualità e la sostenibilità del marketplace.

L’idea che “ regalare tutto a tutti ” possa far crescere una piattaforma è tornata al centro del dibattito sul futuro dell’ Epic Games Store. Le recenti dichiarazioni di Tim Sweeney, CEO di Epic Games, hanno riacceso il confronto su concorrenza, sostenibilità e reale beneficio per sviluppatori e pubblico. Se da un lato l’aumento degli utenti è un dato evidente, dall’altro emergono dubbi sempre più concreti sulla capacità dello store di trasformare questi numeri in un modello di business solido e duraturo. Sweeney ha ribadito che la competizione con Steam non ha un unico vincitore: in alcune transazioni prevale Epic, in altre Steam, ma secondo lui a guadagnarci sono sempre giocatori e sviluppatori, grazie a più scelta e offerte migliori. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Epic Games Store, un leak potrebbe aver svelato tutti i giochi gratis natalizi del 2025Un possibile leak ha rivelato in anticipo i giochi gratuiti natalizi dell'Epic Games Store per il 2025, anticipando le tradizionali offerte festive.

Epic Games Store, gli utenti sono cresciuti del 173% in sei anni, ma la crescita dei ricavi si è fermata all'1,6%Negli ultimi sei anni, l'Epic Games Store ha registrato un aumento del 173% nel numero di utenti.

