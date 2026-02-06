La nuova console Xbox integrerà anche Epic Games Store rivela Epic Games

La prossima console Xbox avrà anche l’Epic Games Store integrato. Epic Games ha confermato ufficialmente questa novità, che sarà disponibile già con la nuova generazione di dispositivi. Si tratta di un passo importante per l’azienda, che punta a rafforzare la presenza nel mondo delle console e dei giochi digitali. La notizia è arrivata direttamente da Epic, senza parlare di date precise, ma indica una collaborazione sempre più stretta tra i due colossi.

Epic Games ha confermato che la p rossima generazione di console Xbox integrerà anche Epic Games Store. A rivelarlo è Steve Allison, responsabile del marketplace digitale di Epic, che ha spiegato come il supporto al nuovo hardware Microsoft sia già nei piani dell'azienda. Ed ovviamente si tratta di un'indicazione significativa, che rafforza l'idea di una Xbox profondamente diversa dal passato, più aperta e vicina a un'esperienza PC. Anche se mancano ancora annunci ufficiali da parte di Microsoft, le dichiarazioni di Epic delineano uno scenario piuttosto chiaro. Secondo Allison, Epic Games Store sarà presente "dal day one" sulla nuova Xbox, a patto che la linea di apertura dichiarata da Microsoft non cambi.

